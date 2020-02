Julie Gayet et François Hollande ont été victimes d'un cambriolage à leur domicile du 14e arrondissement de Paris, le 26 janvier dernier. Une vitre du domicile de Julie Gayet et François Hollande a été cassée, et la porte d'entrée forcée. Le voleur a été appréhendé. Il s'agit d'un jeune homme originaire d'Algérie, qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire.

C'est Julie Gayet qui s'est aperçue de l'effraction, et a notifié l'ancien président de la République. La police s'est alors rendue sur les lieux, et a relevé des empreintes digitales, dont celles du malfrat.

Il devra être expulsé

Le jeune homme, déjà arrêté pour un précédent délit, et placé en centre de rétention, fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Il a été placé en garde à vue, et devrait être expulsé à l'issue de celle-ci.

Cover Media et LeMatin.ch