Lorsque Florence Foresti a présenté les César le 28 février dernier, elle a clairement fait comprendre, avec humour, ce qu'elle pensait des douze nominations de Roman Polanski.

Invitée sur le plateau de France Info, Juliette Binoche a pour sa part estimé que la prestation de l'humoriste de 46 ans n'était pas à son goût: «J’ai été atterrée par la bêtise. On ne parle pas une seule seconde de cinéma dans les César. C’est un one-man-show raté narcissico-ennuyeux, mais bon, ça fait un moment que c’est comme ça. C’est une espèce de ribambelle de one-man-show, ça n’a rien à voir avec le cinéma. Il y a des politiques qui ont été faites en ouvrant les César à plus de personnes, il y a énormément de votants et donc il n’y a pas de point de vue concentré.»

«On est à côté de la plaque»

La comédienne a ensuite salué le geste d'Adèle Haenel: «Par rapport à son histoire, je comprends tout à fait». Mais elle ajoute: «Qu’est-ce que j’aurais fait, moi, si j’avais été dans la salle? Je serais partie avant parce que c’était insoutenable, c’était tellement ennuyeux et vulgaire. J’étais heureuse de ne pas y être. C’est difficile de faire du cinéma, jouer, c’est difficile, mettre en scène, c’est difficile. Faire une lumière, des costumes, ça demande vraiment du métier, un regard, une acuité, d’être plus que doué. C’est tout ça le cinéma, ce n’est pas juste sans arrêt de faire vannes sur vannes, qui ne marchent pas d’ailleurs. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, on est à côté de la plaque.»

FDA