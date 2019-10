En septembre 2018, Justin Bieber et Hailey Baldwin s'étaient mariés secrètement à New York. Lundi, c'est devant leur famille et proches que les deux célébrités se sont de nouveau dit oui au cours d'une cérémonie religieuse.

Le magazine «People» révèle que l'interprète de «Sorry» et le top de 22 ans ont célébré leur amour lors d'un coucher du soleil dans une propriété pittoresque de Palmetto Bluff à Bluffton, en Caroline du Sud.

154 invités étaient présents

Les parents de Justin Bieber, Pattie Mallette et Jeremy Bieber, étaient présents tandis que la jeune mariée avait choisi sa soeur Alaia et sa cousine Ireland en tant que demoiselles d'honneur, rapporte le site E!.

Sur la liste des 154 invités, figurait évidemment Alec et Stephen Baldwin, mais aussi Kendall Jenner qui se trouvait à l'enterrement de vie de jeune fille d'Hailey Baldwin à Los Angeles il y a quelques jours. La veille du mariage, le couple avait également convié leurs familles et amis les plus intimes à un repas.