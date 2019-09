Justin Bieber a admis s'être perdu dans les paradis artificiels à un très jeune âge, avant d'être sauvé par son mariage avec Hailey Baldwin. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le chanteur dans un long message Instagram dans lequel il s'est ouvert sur son parcours.

«Je suis passé d'un garçon de 13 ans à une personne adulée à droite à gauche par le monde entier, avec des millions de gens qui me disaient qu'elles m'aimaient et que j'étais génial. Je ne sais pas pour vous, mais l'humilité vient avec l'âge. Vous entendez ce genre de chose tout le temps quand vous êtes enfant et vous finissez par le croire, la rationalité vient avec l'âge et votre prise de décision s'améliore. Tout le monde a toujours tout fait pour moi donc je n'ai jamais appris l'aspect fondamental de la responsabilité», a reconnu l'interprète de «Baby».

«J'ai abusé de toutes mes relations»

Les excès sont arrivés très vites. «Etre sur scène, selon plusieurs études, apporte une énorme dose de dopamine, plus que dans n'importe quelle autre activité... Donc ces énormes hauts et bas sont très difficiles à gérer. Vous remarquez que de nombreuses personnes qui partent en tournée connaissent des phases d'abus de drogues, et je pense que c'est pour réussir à gérer ces changements qui surviennent quand vous êtes un entertainer. J'ai commencé à consommer des drogues dures à l'âge de 19 ans et j'ai abusé de toutes mes relations. Je suis devenu plein de ressentiment, irrespectueux envers les femmes, et en colère. (...) Cela m'a pris des années pour sortir de ces terribles décisions, réparer les relations brisées, et changer mes habitudes relationnelles», a dévoilé l'artiste de 25 ans.

«La meilleure saison de ma vie»

Le déclic est venu avec Hailey Baldwin, qu'il a épousée à la fin de l'année dernière civilement et avec qui il doit se marier religieusement ce mois-ci. «Ça fait peur. A l'âge de 20 ans, j'avais pris toutes les mauvaises décisions qu'on peut imaginer et j'étais passé d'une des personnes les plus aimées et adorée à l'une des plus ridiculisées, jugées et détestées (…) Heureusement maintenant je navigue dans la meilleure saison de ma vie, LE MARIAGE!!! C'est une nouvelle responsabilité complètement folle. Vous apprenez la patience, la confiance, l'implication, la gentillesse, l'humilité et toutes ces choses qui font de vous une bonne personne», conclut-il.

Aux dernières nouvelles, Justin Bieber et sa femme Hailey ont prévu une deuxième cérémonie de mariage pour célébrer leur union, le 30 septembre en Caroline du Sud.