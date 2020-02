Justin Timberlake a été accueilli par des bouteilles d'urine lorsqu'il est monté sur la scène du concert Benefit de 2003, en première partie des Rolling Stones.

Le chanteur de «Cry Me a River» a révélé qu'il se produisait lors du concert visant à donner un coup de pouce à l'industrie du tourisme canadienne après l'épidémie de SRAS quand il s'est rendu compte qu'il n'était pas très apprécié de certains fans de rock. «C'était à Toronto, et les Canadiens sont des gens historiquement pacifiques, a-t-il déclaré lors d'une apparition dans le «Graham Norton Show». Mes souvenirs sont un peu flous, mais je me souviens juste d'avoir dit au groupe avant de monter sur scène: je pense que ça ne va pas bien se passer. Mais j'étais loin de me douter... je ne savais pas que ça se passerait aussi mal.»

Urine, eau et PQ

Le chanteur avait vu juste. « Nous sommes arrivés sur scène et tout d'un coup, des deux premières rangées... sur un demi-million de personnes, des bouteilles d'urine ont commencé à être jetées sur la scène», a-t-il expliqué.

Justin Timberlake a également révélé qu'il avait dû esquiver des bouteilles d'eau et du papier toilette qui lui étaient lancés.

