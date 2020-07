Kanye West a déposé légalement le slogan «West Day Ever» avant d'annoncer sa campagne présidentielle le week-end dernier. Le rappeur a profité de la fête nationale américaine le samedi 4 juillet pour confirmer qu'il comptait se présenter aux prochains élections, qui auront lieu en novembre prochain.

«Nous devons réaliser la promesse de l'Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre futur. Je me présente pour devenir président des Etats-Unis», a-t-il tweeté en ajoutant le hashtag #2020VISION.

Un slogan sur toutes sortes de produits

D'après «TMZ», le rappeur avait tout anticipé en s'assurant dès le 26 juin qu'il pourrait utiliser la phrase «West Day Ever» sur toutes sortes de produits tels que des chaussures et des vêtements. Le même jour, l'artiste annonçait un partenariat entre sa marque Yeezy et GAP avec le slogan en question. «Yeezy et Gap forment un partenariat #WESTDAYEVER», avait-il annoncé sur Twitter.

On ignore encore si le rappeur compte utiliser la phrase à des fins politiques. En effet, malgré son annonce sur Twitter, Kanye West n'a pas encore enregistré sa candidature auprès de la commission électorale fédérale (FEC).

Cover Media