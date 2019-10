Kanye West a offert à une poignée de fans, samedi 12 octobre, une soirée d'écoute à la George Washington University, à Washington D.C. Il a chanté les chansons de son dernier album «Jesus Is King», qui devrait sortir le 25 octobre.

Arrêter le rap

L'artiste a déclaré au public qu'il s'était «récemment converti» au christianisme. «Je veux que vous sachiez que je ne suis pas là pour votre amusement, ce soir. Nous sommes là pour prêcher le gospel. Je me suis récemment converti. Cela signifie que j'ai été sauvé durant l'année», a-t-il lancé au public. A la fin du mois de septembre, Kanye West a affirmé vouloir arrêter le rap pour consacrer ses talents musicaux au gospel.

Le mari de Kim Kardashian a été élevé dans la chrétienté, mais il avait déclaré en 2009 que sa religion lui avait été imposée, et qu'il avait abandonné l'idée d'appartenir à un culte. «La chrétienté n'était pas une option durant ma jeunesse, c'était la seule chose qui comptait. Ce n'est pas comme si on m'avait laissé le choix. Vous savez, quand vous décidez de devenir médecin, ou avocat, ou peintre, ou basketteur ou n'importe quoi? On ne vous donne pas cette liberté de décision pour la religion», avait-il expliqué.

Désormais, l'artiste explore ses croyances par sa musique, et son album «Jesus Is King», a été inspiré par ses réunions dominicales à caractère religieux, qui sont cependant ouvertes aux personnes de toutes confessions.

Cover Media / lematin.ch