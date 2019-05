Invité à participer à la deuxième saison de l’émission «My Next Guest Needs No Introduction», Kanye West est longuement revenu sur ses troubles bipolaires diagnostiqués il y a deux ans.

«Quand vous êtes dans cet état, vous êtes hyper paranoïaque sur tout. Tout le monde – enfin c’est mon ressenti, chaque personne a sa propre expérience – tout le monde devient un acteur. Tout n’est que conspiration», explique-t-il. «Vous avez l'impression que le gouvernement a posé une puce dans votre tête. Vous avez le sentiment d’être sur écoute. Il y a aussi cette phase où vous pensez que tout le monde veut vous tuer. Vous ne pouvez plus faire confiance à personne», résume le mari de Kim Kardashian.

«Au fond je suis content d’avoir vécu ça»

Le rappeur de 41 ans a déjà eu de grosses crises. Au point d'être conduit à l'hôpital. Il a choisi d'en parler car il aimerait que la société change son regard sur cette maladie. «Il y a ce moment où ils vous menottent, ils vous droguent, ils vous mettent dans un lit et tiennent à distance tous les gens que vous connaissez. Au fond je suis content d’avoir vécu ça, parce que je veux tout faire pour que ça n’arrive plus jamais. Dans ces moments-là vous avez besoin de quelqu’un de confiance à vos côtés. C’est cruel et primitif de faire ça…»

Pour essayer de voir le bon côté des choses, le père de North, Saint, Chicago et Psalm assure que ses troubles sont aussi son super pouvoir, et que son talent bénéficie de cette condition. «C’est une réalité. Si vous voulez des idées de folie, des scènes de folie, de la musique de folie et une façon dingue de voir les choses, il y a des chances que tout ça vienne de quelqu’un de fou.» (Le Matin)