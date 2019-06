Karine Le Marchand est une coquine. Et elle ne s'en cache pas. L'animatrice de «L'amour est dans le pré», sur M6, aime se faire plaisir et le dit tout haut. Célibataire depuis de nombreux mois, la belle a trouvé un moyen pour passer un bon moment.

Pendant l'émission «Les grosses têtes» à laquelle elle participe régulièrement sur RTL, Karine a confié: « Je vais vous dire: achetez le womanizer, c’est bien plus efficace qu'un homme! (...) C’est un petit appareil révolutionnaire qui garantit l’orgasme aux femmes en moins d’une minute. C’est un petit truc sans pénétration, que vous laissez à l’extérieur, qui à la fois aspire et vibre contre le clitoris.»

L'animatrice de «L'amour est dans le pré» a même raconté en faire profiter ses amies: «Moi, j’en ai acheté à toutes mes copines, je te jure qu’elles m’ont dit ‘merci’. Elles avaient peur de se faire livrer chez elle, alors j’en ai commandé 10 et après je leur ai livré à leurs bureaux par coursier. Les gens sont coincés quand même...»

