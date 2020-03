Face au confinement, chacun s’occupe comme il peut. Désormais, c’est majoritairement sur les réseaux sociaux que la population se retrouve pour communiquer. Depuis quelques jours maintenant, de nombreuses personnalités publiques documentent leur vie en confinement, partageant ainsi des moments précieux avec leurs fans.

Quant à Karine Le Marchand: pas question de changer ses bonnes vieilles habitudes. Alors que la présentation des agriculteurs de la dernière saison de «L’amour est dans le pré» a été diffusée sur M6, l’animatrice a décidé de faire ce qu’elle a toujours su faire: se prendre pour Cupidon.

Elle a écrit sur Instagram: «Et si je faisais en Live Instagram des portraits de célibataires? Je donne une heure de rendez-vous, vous vous connectez, et je vous prends au hasard, une fille, un garçon en alternance, on papote, les gens peuvent vous découvrir, et vous contacter...ça vous dirait?» a-t-elle écrit, provoquant l’engouement général de ses abonnés.

«C’est ouvert à tous les célibataires gentils et sincères»

Et c’est désormais chose faite! Mardi 24 mars à 17 heures, Karine Le Marchand s’est donc lancée dans cette petite aventure. Elle a d’ailleurs posté des captures d’écran de ses échanges avec ses abonnés en quête d’amour sur son compte. «Je vais essayer de faire oublier le confinement aux célibataires qui sont seuls chez eux! En direct sur Instagram, c’est ouvert à tous les célibataires gentils, sympas, sincères dans leur quête. On a besoin d’espoir, de joie et d’amour», a-t-elle commenté avec enthousiasme.

