Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Kate Middleton et le prince William? Le couple était l'invité de l'émission de cuisine «A Berry Royal Christmas», diffusée lundi sur la BBC. Avec des bénévoles venant en aide aux personnes sans-domicile fixe ou atteintes de troubles mentaux, ils sont venus préparer un repas pour un gala de charité. Jusque-là, pas de quoi en faire tout un fromage.

C'est une séquence en particulier qui a fait parler. La duchesse de Cambridge et son époux sont assis devant la cheminée, discutant avec la présentatrice de l’émission, quand soudain... William a tenté de poser affectueusement la main sur l’épaule de Kate. Celle-ci a alors esquivé et lui a discrètement lancé un regard désapprobateur.

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk