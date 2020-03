Si Katie Holmes a toujours pris soin d'éviter de parler de sa rupture avec la star de «Mission Impossible», elle l'a mentionnée brièvement pour la première fois lors d'une interview accordée au magazine «InStyle». «Lorsque vous vous êtes installée à New York en 2012 après avoir divorcé de Tom Cruise, il y a eu, évidemment, une énorme attention qui s'est focalisée sur vous», lui a-t-on demandé. Pour rappel, le couple s’était marié en 2006 pour se séparer en 2012 après avoir donné naissance à une fille, Suri, aujourd'hui âgée de 13 ans.

«C'était beaucoup d'attention»

L'actrice de 41 ans a alors répondu que «cette période était intense. C'était beaucoup d'attention, et j'avais en plus une petite fille au milieu de tout ça. Nous avons eu de drôles de moments en public. Beaucoup de gens que je ne connaissais pas sont devenus mes amis et nous ont aidées, c'est ce que j'aime avec cette ville».

Elle se rappelle en particulier d'une situation qui l'a vraiment touchée: «Je me souviens avoir fondu en larmes. Suri avait 6 ou 7 ans, elle passait la nuit chez des amis pendant que je voyais un ballet au Lincoln Center. A 22 heures, elle m'a appelée pour me demander de venir la chercher. J'ai pris un taxi et je suis allée la récupérer. Elle était épuisée. Elle s'est endormie sur le chemin du retour, et lorsque nous sommes arrivées en bas de notre immeuble, le chauffeur de taxi a ouvert la porte et m'a aidée à la porter pour ne pas la réveiller. Il m'a aidée à la porter jusqu'à l'immeuble. Il était tellement gentil.»

Sury est concentrée et travailleuse

La star américaine a ensuite parlé du caractère de Suri. «Je l'aime tellement. Mon plus grand objectif a toujours été de la nourrir dans son individualité. Pour s'assurer qu'elle est à 100% elle-même et forte, confiante et capable de tout faire. Et qu'elle en ait conscience. Elle est très forte, elle a toujours eu une forte personnalité. Elle choisira une activité et travaillera durement jusqu'à ce qu'elle soit vraiment bonne dans ce domaine. Elle est très concentrée et travailleuse.»

FDA