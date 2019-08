L'acteur Anderson Davis, qui jouait l'amoureux de Katy Perry dans le clip de «Thinking of You», a défendu la chanteuse après que l'un des mannequins du clip de «Teenage Dream» a accusé la star de harcèlement sexuel. Ce dernier a affirmé qu'elle avait baissé son pantalon pour exposer son pénis à la foule lors d'une soirée.

Anderson Davis a déclaré que la chanteuse avait été d'un professionnalisme exemplaire lorsqu'ils avaient travaillé ensemble. «Je serais heureux à 100% de défendre Katy. J'ai lu un article sur ce qu'avait déclaré ce mannequin, et ce qu'il prétendait que Katy lui avait fait. Ce que je peux dire est que mon expérience personnelle avec elle n'a été que positive. Katy était inspirante, douce, amicale et professionnelle, sur le plateau et en dehors, les quelques fois où l'on s'est vus. Nous avons fait un beau clip, j'ai travaillé avec des gens très talentueux, mais surtout bons, et je me suis fait des amis avec lesquels j'ai passé du bon temps au fil des années», a-t-il écrit sur Instagram.

«Campagne de diffamation»

Selon lui, il s'agit d'une «campagne de diffamation» de la part de John Kloss. «Tout le monde veut de l'attention, quelle que soit la façon dont ils l'obtient, et même si c'est aux dépens de la réputation de quelqu'un d'autre, ajoute-t-il. C'est notre responsabilité en tant que société, en tant qu'individus, de faire attention à nos accusations.»