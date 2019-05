A l'affiche de «John Wick 3» depuis mercredi dernier, Keanu Reeves continue la saga du fameux tueur à gage pourchassé à travers le monde. Halle Berry est à ses côtés pour ce troisième chapitre baptisé «Parabellum». Keanu est aussi toujours un grand passionné de moto et nous confie préparer, en catimini, un tour de Suisse. Mais le coquin refuse d'en donner les détails.

Dans votre dernière interview pour «Le Matin», vous nous aviez raconté votre tour de la Cote d'Azur en moto. A quand un tour de la Suisse?

J'étais récemment à Zurich et j'ai fait un petit tour à moto dans les environs...

Autour du lac?

Non, un peu plus en dehors de la ville. J'étais en Suisse pour rendre visite aux gens de la société Panolin et leur livrer une moto. Sur le chemin, je regardais autour de moi et je me disais que je devais absolument revenir dans votre pays pour y rouler.

George Clooney est en Suisse presque chaque été avec ses copains pour faire de la moto...

Il sait comment profiter de la vie, ce gars!

A quand votre tour ?

Mon tour de Suisse? J'ai commencé à le planifier, pour tout vous dire... Mais je ne veux pas en parler plus, pour rester incognito. Quand je suis sur ma moto en Europe, je peux me balader, m'arrêter n'importe où et personne ne me reconnait car je pense qu'on ne se doute pas qu'un comédien puisse passer par là (Il rit.).

Est-ce que votre vie serait triste sans moto?

Je préfère ne pas y penser car je ne peux pas imaginer me déplacer autrement. J'ai l'impression de régresser si je dois prendre une voiture, par exemple. J'aime les vibrations d'une moto entre mes jambes et la liberté de mouvement. Pour moi, il y a un réel plaisir physique quand on est sur un bolide.

Vous êtes la star de «John Wick 3», actuellement sur nos écrans. Avez-vous hésité avant de vous lancer dans cette suite?

Non. On a un réalisateur visionnaire en la personne de Chad Stahelski qui a une créativité sans limite. Avec John Wick, tout est possible, tant que vous restez dans l'esprit et le ton de la saga. C'était donc excitant de prendre ce personnage est d’agrandir son champ d'action, en le plaçant dans différents environnements. Comme lorsqu'il se bat sur sa moto ou qu'il est avec ses armes sur un cheval.

Avez-vous déjà compté le nombre de personnes que John Wick tue, dans chaque film? Cela doit se chiffrer en plusieurs centaines, non?

Non, parce que ce sont eux qui essaient de me tuer. Moi je ne fais que me défendre (Il rit). Je suis davantage concerné par ceux qui restent en vie et qui peuvent être des personnes de confiance, car tout le monde veut tuer John Wick.

Le troisième film a dépassé les 100 millions de dollars de recettes, en une seule semaine aux USA. A quand le prochain?

Si cela ne dépendait que de moi, j’enchaînerais «John Wick» 4, 5 et 6 dans les prochains mois car je ne vais pas rester au top de ma forme pendant 20 ans. Chaque scène d'action demande une minutieuse préparation et des mois d’entraînement. Pour le moment mon corps tient toujours... Mais pourquoi combien de temps? Mystère. (Le Matin)