Khloe Kardashian a posté un long message sur Instagram dans lequel elle explique pardonner à son ex, Tristan Thompson, et à Jordyn Woods, avec qui il l'a trompée. Après l'infidélité du père de sa fille, Khloe Kardashian a mis fin à son histoire avec le basketteur, mais on a récemment pu voir dans «L'incroyable famille Kardashian» que ce dernier tentait de recoller les morceaux.

Dans la nuit du 5 au 6 décembre, elle a mis les choses au clair. «Je vois beaucoup de commentaires à propos du dernier épisode , et si je déteste en parler parce que je pense qu'on est tous passés à autre chose, je suis frustrée que des gens tentent de créer quelque chose qui n'est pas là. Je n'ai pas de pensées négatives ou haineuses envers qui que ce soit. La vie est trop courte. Oui j'ai le droit d'être triste et d'avoir mal, ce ne serait pas naturel de prétendre le contraire. Personnellement, je ne veux pas avoir un cœur rempli de haine. Je veux la paix. S'accrocher à la haine ne me fera que du mal. Je ne veux rien d'autre que des bénédictions pour tous ceux qui ont été dans ma vie, quoi qu'ils m'aient fait ou pas fait. Je travaille là-dessus en permanence. Je veux la paix et le bonheur cette année, et après», a-t-elle publié, avant de partager d'autres explications.

«Je suis passée à autre chose»

«La raison pour laquelle j'ai écrit mon précédent post c'est parce qu'on me demande pourquoi je ne garde pas la même énergie envers Jordyn. Ce message est pour Jordyn, et pour tous ceux qui m'ont fait du mal. Pour quelque raison que ce soit les gens pensent que je ne parle que de Tristan. Ce message s'adresse à tout le monde. Les hommes, amis, la famille, les partenaires de travail. Tous ceux qui ont joué un rôle dans ma douleur. Je suis passée à autre chose, j'ai trouvé le pardon et ne vous souhaite que du bonheur et de la joie», explique-t-elle.

Jordyn Woods a réagi sur Twitter plus tard dans la soirée: «Chaque citation qui est postée n'est pas "une revanche" ou adressée à une personne en particulier. Je gère tellement d'émotions chaque jour. Mais ce n'est que de l'amour. Que des ondes positives.»

Not every quote that is posted is a sub or a “clap back” and not everything posted is directed towards one person in general. I deal with a lot of different shit daily. It’s all love. Only positive vibrations ?????????? — Jordyn Woods (@jordynwoods) December 6, 2019

Cover Media / lematin.ch