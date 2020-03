Une pandémie? Certains paniquent, mais Scott Disick, lui, voit ça comme une occasion de gagner de l'argent. La star de «L'Incroyable Famille Kardashian» a annoncé qu'il s'était associé avec le créateur de la marque Talentless pour créer une nouvelle collection de vêtements.

49 dollars le t-shirt

La gamme inclut essentiellement des t-shirts sur lesquels est imprimée l'inscription «Please Wash Your Hands» (en français «Lavez vos mains s'il vous plaît») pour 49 dollars, disponibles dans plusieurs couleurs : noir, blanc, camel et bleu. Il y a aussi des pulls à capuche pour 120 dollars. «Vous remercierez le seigneur plus tard, simplement lavez-vous les mains», a déclaré le compagnon de Sofia Richie dans un communiqué.

Cover Media & LeMatin.ch