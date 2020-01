Kim Kardashian a dénoncé les articles prétendant qu'elle avait acheté la chemise que portait John F. Kennedy lorsqu'il a été assassiné en 1963 en cadeau de Noël pour sa fille North.

La star de la télé-réalité s'est retrouvée au cœur d'une fausse Story Instagram prétendant qu'elle avait acheté la chemise du président assassiné pour l'offrir à sa fille, et plusieurs sites, tels que Refinery29, sont tombés dans le panneau.

WOW this is obviously fake! @Refinery29 I did not get JFK’s shirt. That is a sick joke that someone tweeted as a fake ig story that I never posted. https://t.co/fajEtOrlqU