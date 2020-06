Le groupe américain de cosmétiques Coty a pris 20% de participation dans les produits de beauté de Kim Kardashian West – la marque KKW –, valorisant cette activité de la star de télé-réalité, femme d'affaires et épouse de Kanye West à 1 milliard de dollars.

Coty va payer 200 millions de dollars (un peu moins de 190 millions de francs au cours du jour) et ensemble le groupe de cosmétiques et Kim Kardashian West «vont concentrer leurs efforts pour entrer dans de nouvelles catégories de produits et mener une expansion mondiale au-delà de ses lignes de produits existantes», souligne un communiqué de Coty.

Kim Kardashian West et son équipe «vont diriger tous les efforts créatifs en terme d'initiatives sur les produits et la communication, pour s'appuyer sur ses capacités remarquables de parler à une audience mondiale à travers les réseaux sociaux», souligne Coty.

Coty déjà avec Kylie Jenner

De fait Kim Kardashian s'est bâti un empire en exploitant le succès phénoménal de la série de téléréalité «Keeping Up with the Kardashians», qui depuis 2007 plonge les téléspectateurs dans la vie de la mère et des soeurs Kardashian et Jenner. Elle peut se vanter d'avoir 177 millions de followers sur Instagram seul et 300 millions sur l'ensemble des plateformes où elle est présente.

C'est le deuxième investissement de Coty dans le phénomène créé par la famille Kardashian - Jenner. En janvier déjà, Coty avait acheté 51% des parts dans les marques de Kylie Jenner, demi-soeur de Kim.

Coty explique que l'investissement annoncé lundi s'inscrit dans le cadre de son recentrage sur les produits de beauté. (ats/Le Matin)