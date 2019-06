On l'attendait depuis un mois. Cette fois, ça y est: Kim Kardashian a enfin dévoilé en photo son bébé né le 10 mai! La star a partagé un cliché de Psalm West, dormant comme un bienheureux dans son pyjama blanc, les bras derrière sa petite tête.

Après North (6 ans), Saint (3 ans) et Chicago (1 an), Psalm est le quatrième enfant du couple Kim Kardashian-Kanye West. Il né le 10 mai dernier d'une mère porteuse. Le nom Psalm («psaume» en français) aurait été choisi par le papa. Selon E! News, il s'agirait d'une représentation de la spiritualité de sa famille.

Une source a déclaré au média américain: «La relation du couple est très bonne en ce moment et il est plus amoureux que jamais. [Kim et Kanye] se sentent au complet depuis l'arrivée de Psalm et ils adorent la folie inhérente au fait d'avoir quatre enfants à la maison.» (Le Matin)