Kim Kardashian a posté des clichés de son dernier shooting sur les réseaux sociaux. Pour sa séance photo inspirée des reptiles, elle est vêtue d'une brassière en peau de serpent et partiellement couverte d'un tissu d'un motif identique. Jusque là, tout va bien.

Cependant, l'attention des internautes s'est portée sur ses cheveux. Sur la première image, ils ont remarqué deux doigts du côté droit. Chose étrange: Kim pose de dos et a les mains contre un mur. Un problème de retouche peut-être?

what is this ??????? y'all used to be better at Photoshop and editing pic.twitter.com/Ybnh2046Nj