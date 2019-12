North, la fille aînée de Kim Kardashian et Kanye West, a eu un beau cadeau sous le sapin cette année. La fillette de 6 ans a reçu pour Noël une des vestes de Michael Jackson. Le couple a déniché la pièce rare aux enchères.

«North est une grande fan de Michael Jackson. Nous savions qu’elle allait adorer. Nous avons remporté l’enchère et nous l’avons fait reprendre pour qu’elle puisse la porter. Les manches ont été reprises à moitié, comme ça, en grandissant, elle pourra enlever l’ourlet des manches et ça grandira avec elle. Elle peut la porter à vie. Elle est tellement reconnaissante et heureuse», a déclaré Kim Kardashian dans une Story Instagram.

Un cadeau à plus de 65 000 dollars

Si le couple n’a pas révélé combien il avait payé la veste, il s’agit de celle que le roi de la pop portait à l’un des anniversaires d’Elizabeth Taylor. D’après E! News, la veste a été achetée lors de la vente aux enchères Icons and Idols: Rock N Roll de Julien’s Auctions. Kim Kardashian et Kanye West auraient déboursé 65 625 dollars.

