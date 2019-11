Kim Kardashian pense que supprimer les «j'aime» d'Instagram pourrait être bénéfique pour la santé mentale de nombreuses personnes. A l'heure actuelle, lorsqu'un abonné au réseau social poste quelque chose, les autres utilisateurs peuvent «aimer» le post en cliquant sur un cœur. Avec ses posts, l'influenceuse dépasse, elle, régulièrement les 2 millions de likes.

Kim Kardashian pense qu'Instagram serait meilleur si cet aspect du réseau social pouvait être invisible aux abonnés, signifiant que seuls ceux qui postent pourraient voir le nombre de mentions qu'ils engrangent. Elle a détaillé sa pensée lors de la conférence du New York Times Dealbrook, au Time Warner Center de New York.

Elle a changé sa façon de publier

«Sur la question de la santé mentale, je pense que supprimer les «j'aime» et enlever cet aspect d'Instagram serait bon pour certaines personnes. Je pense que l'équipe d'Instagram y a pensé et s'est posé la question, et ils sont sérieux, ce qui me rend heureuse», a-t-elle confié, avant d'évoquer sa propre utilisation des réseaux sociaux. Elle a notamment expliqué les mauvais aspects de ces réseaux et du fait de tenir ses fans au courant de ses moindres faits et gestes, en ayant payé le prix fort lorsqu'elle a été séquestrée et volée à Paris en 2016.

«C'est compliqué, et quand j'élève mes enfants, je pense au temps passé devant l'écran, au téléphone, quoi publier et ne pas publier. Même quand je poste en temps réel, j'ai appris, par une mauvaise expérience, que tout le monde savait ce que je faisais, quand je me suis fait voler. Ça a changé ma façon de poster. Je veux que les gens sachent qu'ils sont avec moi. Mais dorénavant, quand je prends une vidéo, je la poste après être partie du lieu», a-t-elle expliqué.

Déjà en vigueur dans sept pays

Kim Kardashian ne le sait sans doute pas mais sa grande idée est déjà en vigueur depuis juillet 2019 dans six pays: seul l'auteur du contenu est désormais capable de connaître le succès d'une publication Instagram en Australie, au Brésil, en Irlande, en Italie, au Japon et en Nouvelle-Zélande. C'est même le cas au Canada depuis avril.

Cover Media / lematin.ch