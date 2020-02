Une légende est partie. Kirk Douglas est mort mercredi à l'âge de 103 ans. Son décès a été annoncé par son fils Michael Douglas, qui lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. «Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma, mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa», a écrit l'acteur avant de poursuivre : «Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir, et le souvenir d'un philanthrope reconnu qui a oeuvré pour le bien public et la paix dans le monde.»

Cet hommage a été suivi par de nombreux autres. Catherine Zeta-Jones, belle-fille de l'acteur de «Spartacus», lui a adressé un message plein de tendresse sur Instagram. «A mon cher Kirk, je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Tu me manques déjà. Dors bien.»

Le réalisateur Steven Spielberg a lui fait part de son admiration pour l'étoile d'Hollywood disparue dans un message transmis au «Hollywood Reporter». «Kirk a gardé son charisme de star de cinéma jusqu'à la fin de sa vie merveilleuse», a-t-il écrit, ajoutant que ses «notes manuscrites, ses lettres et ses conseils paternels» lui manqueraient. L'Académie des Oscars, qui lui avait décerné un Oscar d'honneur en 1996, a également dit adieu à la «légende d'Hollywood» dans un message publié sur les réseaux sociaux. Ainsi que les Golden Globes, les studio Disney ou encore les acteurs Jamies Lee Curtis et Bruce Campbell.

“I wanted to be an actor ever since I was a kid in the second grade. I did a play, and my mother made a black apron, and I played a shoemaker. After the performance, [my father] gave me my first Oscar: an ice cream cone.” -Kirk Douglas



Goodbye to a Hollywood legend. pic.twitter.com/vnu1Hkb2FA — The Academy (@TheAcademy) February 5, 2020

Kirk Douglas Dead: Iconic Actor Was 103.



Kirk! A pillar of Hollywood has fallen. Nobody danced on Viking oars like you! Safe travels, stud! https://t.co/FtQDuDLcT6 — Bruce Campbell (@GroovyBruce) February 6, 2020

“I love you Spartacus, like the father I never had.” Antoninus

I did have a father and he LOVED you as the world loved you. Your Passion.Talent. Politics. Family. Art. Strength. I grew up with the Douglas boys. My love to Anne and all his family from mine. pic.twitter.com/nPlZIFQ7DW — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) February 6, 2020

Mark Hamill pleure lui la mort d'une «des plus grosses stars de tous les temps, un acteur brillant au charisme inoubliable et ardent», a écrit l'interprète de Luke Skywalker de «Star Wars», rappelant sa bravoure en embauchant dans les années 1950, le scénariste Dalton Trumbo pour «Spartacus, figurant sur la liste noire des personnes accusées de sympathies communistes.

Kirk Douglas was one of the biggest stars of all time & a brilliant actor with an unforgettable, blazing charisma. He will also be remembered for putting his career on the line by defying the Hollywood Blacklist, hiring writer Dalton Trumbo for the classic Spartacus. #RIP ???? pic.twitter.com/snzoHPMtDr — Mark Hamill (@HamillHimself) February 6, 2020

