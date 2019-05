Kit Harington s’est «secrètement inscrit à une cure de désintoxication de luxe pour le stress et la consommation d’alcool», a expliqué le «New York Post» en «exclusivité». Précisant que la fin de «Game of Thrones», qui a rendu célèbre l’acteur britannique de 32 ans, l’aurait «durement frappé».

L’information a été partiellement confirmée par l’entourage du Jon Snow de la série-phénomène. «Kit a décidé d’utiliser cette pause dans son agenda comme une occasion de passer du temps dans une retraite de bien-être. Pour travailler sur certains problèmes personnels», a indiqué Marianna Shafran, l’une de ses représentantes. Abus d’alcool? Dépression? Les «problèmes personnels» n’ont pas été précisés.

120 000 francs par mois chez Privé-Swiss

L’acteur fréquenterait la clinique depuis un mois. Il aurait beaucoup de mal à gérer la fin de «Game of Thrones». «Il s’est rendu compte que ça y est, c’est fini. Ils avaient travaillé tellement dur pendant tant d’années. Il s’est demandé: Et après?», lâche une source anonyme dans le «New York Post».

Selon le quotidien américain le traitement de Kit Harington comprend un coaching psychologique et une thérapie comportementale pour lutter contre les émotions négatives. Il serait dans une clinique privée du Connecticut nommée Privé-Swiss, qui pratiquerait des tarifs tournant autour des 120 000 francs par mois.

Cette clinique privée de luxe a été fondée par une binationale, Suissesse et Américaine, Heidi E. Kunzli. Sur le site de la clinique, elle insiste sur ses origines helvétiques, qui servent probablement de gage d’excellence. «Heidi a passé beaucoup de temps en Suisse, la considérant comme sa seconde maison, et reste en contact étroit avec sa famille sur place», peut-on lire. Une «qualité suisse» revendiquée qu’on retrouve aussi dans le logo de la clinique:

(Le Matin)