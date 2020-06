La veuve de Kobe Bryant réclame des centaines de millions de dollars dans son procès pour mort injustifiée contre la compagnie d'hélicoptères et le pilote impliqué dans l'accident qui a tué son mari et sa fille.

Vanessa Bryant a déposé une plainte en février, accusant le pilote Ara Zobayan – qui a aussi péri dans l'accident – affirmant qu'il y avait trop de brouillard pour autoriser ce voyage. Elle a maintenant déposé une plainte contre le pilote et les patrons d'Island Express, réclamant des centaines de millions de dollars suite à la mort de son mari, selon «The Blast».

Poursuites de la part des familles des autres passagers

Cette demande couvre «les dommages économiques, les dommages non économiques, les intérêts préjudiciels, les dommages et intérêts punitifs et autres réparations». Les familles des autres passagers qui ont perdu la vie lors de l'accident de janvier déposeront également leurs propres poursuites.

Le mois dernier, un représentant du pilote a affirmé que la négligence des plaignants était à blâmer pour l'accident, déclarant à TMZ: « Toute blessure ou dommage aux plaignants et/ou à leur proche défunt a été directement causée en tout ou en partie par la négligence ou la faute des plaignants et/ou de leur proche défunt, y compris leur prise consciente et volontaire des risques encourus, et cette négligence a été un facteur substantiel causant leurs prétendus dommages, pour lesquels ce défendeur n'a aucune responsabilité.»

Cover Media