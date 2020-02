Quatorze nouveaux candidats participent à la nouvelle saison de «Koh-Lanta», qui a débuté vendredi 21 février sur TF1, Parmi eux, Inès, une infirmière de 25 ans, qui a tout de suite fait beaucoup parler. Pas par ses exploits sportifs mais par son maillot de bain dont le bas est plutôt échancré.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires sexistes n'ont pas tardé à affluer.

Inès... de Koh Lanta à l'île de la tentation, il n'y a qu'un pas ???????????? pic.twitter.com/PqVd51e7rh — Eric Stella (@EricStella13) February 21, 2020

«Il faut se détendre!»

Sur son compte Instagram, où elle poste régulièrement des clichés (le nombre d'abonnés a d'ailleurs explosé depuis vendredi soir, près de 45 000, lundi), la candidate a tenu à recadrer ceux qui parlent trop de ses fesses.

«Je remercie tout le monde (…) Je suis touchée, franchement je suis très touchée, mais je ne réalise pas du tout (...) Par contre, il faut se détendre! C’est une paire de fesses les gars, on va redescendre et on va se calmer! J’ai l’impression qu’il n’y a que moi qui ai une paire de fesses. Il y en a qui vont me dire: «Oui mais il n’y a que toi qui la montres.» Bah ma foi je fais ce que je veux c’est le mien, non?»

Du changement dans le prochain épisode

Pourtant, Inès va changer de tenue dans l'épisode suivant. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'animateur Denis Brogniart. Pas pour faire taire ses détracteurs mais, officiellement, pour être plus à l'aise dans les épreuves physiques: «À partir des jeux suivants, pour que Inès soit dans de meilleures dispositions et encore plus performantes dans les épreuves, elle aura un maillot de bain un peu plus recouvrant.»

Pour l’anecdote, on découvre sur son compte Instagram, qu'Inès était modèle pour une marque de lingerie parisienne appelée Ma P'tite Culotte...

L. F.