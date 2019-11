Parmi les quatre héroïnes de «Sex and The City», Kristin Davis incarnait la prude, romantique et naïve Charlotte York. Dans l'émission américaine «Watch What Happens Live», l'actrice est revenue sur son rôle. L'animateur Andy Cohen avait prévu un jeu, et c'est là que Kristin Davis a dû raconter son plus mauvais souvenir dans la série.

Il s'agit d'une scène de sexe dans l'épisode 6 de la saison 3 intitulé «Sommes-nous des traînées?» et diffusé en 2000. Charlotte pense avoir enfin trouvé le parfait gentleman, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il insulte les femmes au lit. «Il y avait cette fois où je couchais avec un homme qui devait me crier «Sal***! » «P***!» au visage», se souvient-elle, comme le relate le «New York Post». «J'ai vraiment, vraiment détesté ça. J'ai tellement détesté ça», a-t-elle avoué au présentateur.

La scène en question

Par ailleurs, la comédienne de 54 ans a été interrogée sur la possibilité d'un troisième film «Sex and the City». «Je suis une personne pleine d'espoir, évidemment, et j'ai beaucoup d'imagination», a-t-elle répondu. Kim Cattrall (Samantha) a déjà dit, elle, qu'elle ne souhaiterait pas y participer.

L. F.