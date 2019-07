Producteur historique de Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus, 80 ans, n'a jamais caché son agacement face à la récupération qui a été faite après le décès du chanteur fin 2017. Dans «L'Yonne Républicaine», en décembre dernier, il critiquait «tous les gens qui font de l’argent, qui exploitent son image. Maintenant, on en est à plus de 20 livres depuis son décès… c’est n’importe quoi! »

Interrogé à l'époque pour savoir s'il irait à un concert de Jean-Baptiste Guégan, présenté comme sosie vocal de Johnny Hallyday et vainqueur pour cette raison de l'édition 2018 de l'émission de M6 «La France a un incroyable talent», il répondait: «Non. Je n’ai jamais cautionné qui que ce soit dans les sosies de Johnny. Lui, je ne l’ai jamais entendu: c’est une volonté. Mais ce n’est pas une critique non plus. Pour moi, Johnny, c’est Johnny, il n’y a personne d’autre…»

«Une honte!»

S'il a haussé le ton aujourd'hui sur Twitter, c'est parce qu'il a visiblement découvert l'affiche de la tournée de Jean-Baptiste Guégan. Il écrit en lettres capitales: «UNE HONTE CETTE AFFICHE!», sans autre explication.

UNE HONTE CETTE AFFICHE ! https://t.co/5druNXO9Lb — Jean-Claude CAMUS (@JeanClaudeCamus) 1 juillet 2019

Mais les commentaires laissés sur son compte Instagram semblent confirmer que ce qui choque le producteur, c'est ce nom de Johnny en très grand, bien plus grand que celui de Jean-Baptise Guégan. Et que la «voix» est devenue la «voie», laissant entendre qu'il ne s'agit plus seulement d'imitation mais bien de poursuivre la route du rockeur. Et les fans de Johnny de renchérir, se scandalisant que non seulement l'imitateur fasse sa promo sur le nom d'un autre, mais va de plus enregistrer des titres qui étaient destinés à l'idole des jeunes. Deux personnes tentent tout de même de défendre Guégan. Le débat est loin d'être clos. (Le Matin)