Emma Portner, épouse de l'actrice Ellen Page et ancienne chorégraphe de Justin Bieber, a révélé que lorsqu’elle travaillait pour la popstar, elle était sous-payée et avait été victime d’actes dégradants. L'artiste a collaboré avec le chanteur lors de sa tournée «Purpose», en 2016, et a évoqué son expérience avec franchise dans un message qui a été posté puis retiré d'Instagram.

Justin Bieber’s #PurposeWorldTour choreographer/dancer, who also happens to be Ellen Page’s wife, slams the singer for allegedly paying her ‘less than minimum wage’ while working for him:



"I couldn’t afford to eat. I was sweeping studio floors to be able to practice my craft." pic.twitter.com/Yb7VIziKFz