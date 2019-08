L'ex-roi d'Espagne Juan Carlos, âgé de 81 ans, va subir samedi une opération du coeur sans caractère de gravité particulier, a annoncé mercredi le Palais royal.

«Le roi Juan Carlos a passé les 11 et 12 juin derniers son examen médical annuel. La nécessité de programmer une intervention chirurgicale cardiaque pour la fin août a été alors constatée», a déclaré à l'AFP un porte-parole du palais royal. «Il ne semble pas que cela soit un cas grave (...) : on l'a programmée en juin pour la fin août, et il a mené une vie normale» depuis, a ajouté ce porte-parole.

Les causes précises de l'opération, qui aura lieu samedi dans un hôpital privé de la périphérie de Madrid, n'ont pas été dévoilées.

Juan Carlos Ier, 81 ans dont 38 (1975-2014) sur le trône, s'est retiré en juin dernier de la vie publique, cinq ans après avoir abdiqué au profit de son fils Felipe. Il a cependant continué d'apparaître en public cet été, assistant à Madrid à des corridas ou participant en Finlande à une compétition de voile, deux de ses passions. (afp/nxp)