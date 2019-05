Ce week-end, la plus jeune des filles de Barack et Michelle Obama, Sasha, a présenté son compagnon au monde entier. L'adolescente de 17 ans se rendait à son premier bal de promo et l'heureux élu pour l'accompagner s'appelle: Chris Milton.

Ce jeune homme dont on connaît peu de choses n'a pas dû passer la journée la plus tranquille de sa vie. En plus d'être sous les projecteurs, il a dû faire face à l'ancien président des Etats-Unis. Barack Obama est un papa très protecteur et s'amuse à le rappeler souvent dans ses interviews.

Quant à Sasha Obama, elle n'a pas fait les choses à moitié. Elle porte une robe noire satinée. Chris Milton a opté pour l'incontournable smoking. Sa maman Michelle et sa sœur Malia, 20 ans, étaient présentes à cette même soirée. (Le Matin)