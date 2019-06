La fille de Beyoncé et Jay-Z, Blue Ivy, a brillé lors de son spectacle de danse, en se produisant sur la nouvelle chanson de sa mère, «Before I Let Go». La fillette de 7 ans est montée sur la scène de la Debbie Allen Dance Academy pour le récital annuel.

Sur une vidéo obtenue par TMZ, on peut voir Blue Ivy vêtue d'un débardeur blanc et d'un short en jean. Sa prestation s'est terminée sur un grand écart parfait. La jeune fille semble tenir son amour de la danse de sa mère, et on a pu la voir répéter avec elle dans le documentaire Netflix qui chroniquait le retour de Queen Bey à Coachella.

Et si la relève est déjà prête? (Le Matin)