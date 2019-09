Il est temps de retourner à l'école! Les deux aînés du prince William et de Catherine Middleton ont fait leur rentrée ce jeudi 5 septembre. Toute la petite famille a été aperçue aux alentours de neuf heures du matin se donnant la main dans la cour de l'école Thomas's Battersea de Londres.

Premier jour pour Charlotte

Devant les photographes présents pour immortaliser l’instant, le prince William a confié que sa fille était «très excitée» par ce premier jour de classe. Il s'agit en effet de la première rentrée scolaire de la petite fille de quatre ans.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ?????????? pic.twitter.com/8l63WEjzcw