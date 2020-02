Lady Gaga a rendu sa relation avec Michael Polansky officielle sur Instagram. La chanteuse avait été vue en train d'embrasser un homme identifié comme le philanthrope, et accessoirement PDG du groupe Parker, sur un balcon d'hôtel à Miami, en Floride, avant sa prestation du pré-Super Bowl samedi 1er février, et elle a depuis confirmé qu'il est le nouvel homme de sa vie.

Dans une image publiée sur son compte Instagram, on la découvre assise sur les genoux de l'homme d'affaires alors qu'il la tient dans ses bras. «Nous nous sommes tellement amusés à Miami, a-t-elle écrit en légende. Plein d'amour à tous mes petits monstres et fans, vous êtes les meilleurs!»

Deux fois fiancée

Lady Gaga et Michael Polansky semblent se fréquenter depuis l'année dernière. Ils avaient également été vus main dans la main et en train de s'embrasser à Las Vegas le soir du Nouvel An.

La chanteuse de «Poker Face» était auparavant fiancée à son ancien agent, Christian Carino, qu'elle a fréquenté de février 2017 jusqu'à leur séparation deux ans plus tard. Elle a également été fiancée à l'acteur Taylor Kinney jusqu'à leur séparation en juillet 2016.

Cover Media