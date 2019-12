L’anniversaire de la mort de Johnny aura lieu cette semaine. Le 5 décembre 2019, cela fera deux ans que le rockeur nous a quittés.

À cette occasion, Laeticia Hallyday a donné une interview au «Journal du Dimanche». La maman de Jade et Joy s’est notamment exprimée sur le livre de son ex-agent, Laurence Favalelli, qui a vécu plusieurs années au sein du clan Hallyday.

Dans «Laeticia H. Au cœur du clan Hallyday», paru le 28 novembre, cette dernière a dénoncé le style de vie de la veuve du rockeur, mais aussi son envie de contrôle permanent.

«On peut dire ce qu’on veut sur moi»

Laeticia Hallyday explique ne pas avoir lu le livre, mais précise que des amis lui en ont parlé. «Ils sont choqués par ce déballage de choses intimes et qui auraient dû le rester», assure-t-elle. «Je me suis séparée d’elle professionnellement et je n’ai pas cédé à son chantage financier. Elle sort un livre aujourd’hui, je trouve ça triste», poursuit la veuve de Johnny.

Elle affirme également que les critiques qu’elle reçoit régulièrement sont difficiles à supporter et peuvent se révéler blessantes. «On peut dire ce qu’on veut sur moi, je suis habituée. Mais je ne supporte pas qu’on me juge sur mon rôle de mère alors qu’on ne connaît rien de ma vie de maman. Être épiée et suivie, je suis habituée, mais être jugée, souvent de manière mensongère, c’est plus douloureux», déplore-t-elle.

FDA