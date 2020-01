Laeticia Hallyday est rentrée à Los Angeles et a laissé derrière elle son nouveau compagnon, Pascal Balland. Pour se remonter le moral, la veuve de Johnny Hallyday a eu l’idée de reposter sur Instagram une série de clichés d’elle dénudée. En noir et blanc, ces photos sont très sexy, sans être vulgaire, mais il faut aussi savoir qu'elles sont d'archives.

Sur deux clichés, Laeticia Hallyday a encore des cheveux tout bruns bouclés et le visage rond de l’adolescence, celui qu’elle avait quand elle a rencontré son mari. Sur la dernière photo, la coiffure... et la pose ont évolué. Laeticia Hallyday a de longs cheveux blonds, le visage s’est allongé... et elle-même est allongée sur un sofa, dévoilant la naissance d’un sein et la chute de ses reins.

David Hamilton était le photographe?

Nostalgie? Ou signe qu’elle se sent à nouveau une jeune femme désirable? En tout cas, ces trois photos en disent long sur le moral de Laeticia Hallyda : alors que son compte Instagram montrait jusqu’à présent des photos de Johnny accompagnées de chansons et pensées d’amour et de fidélité, la jeune veuve est passée à autre chose.

Petit bémol, plusieurs internautes se demandent si certains de ces clichés proviennent de la fameuse séance photo de Laeticia Hallyday avec David Hamilton, le photographe accusé de viol par Flavie Flament et qui s’était suicidé en 2016. Mystère...

Cover Media