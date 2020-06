Se rendre sur la tombe de l'être aimé n'est jamais chose aisée, et il est normal que certaines personnes confrontées à cela aient un petit rituel, qui leur est propre. C'est notamment le cas de Laeticia Hallyday, qui organise des veillées, le soir, autour de la tombe de son défunt mari, lorsqu'elle lui rend visite à Saint-Barthélémy.

«Le soir, Laeticia, parfois, fait des veillées autour de la tombe de Johnny et donc on est cinq, six. Elle met la musique et on reste comme ça en hommage à Johnny. C'est un temps pour toi, où tu vas réfléchir. C'est tellement beau! Avec la mer que tu entends derrière», a en effet dévoilé Alessandra Sublet, interviewée par Nikos Aliagas.

Des moments «magiques», «sublimes», pour l'animatrice de TF1, qui a rencontré le couple Hallyday lors de leur premier séjour à Saint-Barthélémy.

Cover Media