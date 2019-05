La star de l'electro Moby a révélé dans sa nouvelle autobiographie des détails d'un rendez-vous galant avec Lana Del Rey. Dans «Then It Fell Apart», le musicien confie être sorti avec la chanteuse avant qu'elle ne soit célèbre, et être instantanément tombé amoureux d'elle.

«On s'est embrassés dans un bar à 4 h du matin, pendant la fermeture, et je lui ai proposé de rentrer chez moi. Elle a refusé en souriant, me disant qu'elle ne rentrerait pas avec moi juste après m'avoir rencontré, mais qu'elle serait heureuse de sortir avec moi si je l'appelais. Je l'ai appelée le lendemain, on a parlé de musique pendant trente minutes, de politique, et du fait de grandir en banlieue. Elle était belle, brillante, et charmante. Faire des plans pour la voir était à la fois ce que je voulais et ce que mon thérapeute m'avait dit de faire», se remémore-t-il.

Vodka et sexe

Le premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant végan et macrobiotique. Selon Moby, la soirée se serait terminée dans le penthouse de son immeuble à Central Park West. «Je me suis assis à côté d'elle sur le tabouret du piano et j'ai commencé à l'embrasser. Elle m'a embrassé, puis s'est arrêtée. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu: «Je t'apprécie, mais j'ai entendu dire que tu fais ça avec beaucoup de gens.»

J'avais envie de mentir, de lui dire que c'était chaste, sain, éthique et que je ne faisais pas ça tout le temps, mais je n'ai rien dit. Je l'ai raccompagnée au 29e étage, je lui ai dit au revoir. Ce n'était pas comme ça que j'avais imaginé les choses. Je pensais qu'on finirait par baptiser mon nouvel appartement avec de la vodka et du sexe. Mais à ma grande surprise, c'était presque plus agréable», explique-t-il.

Une prétendue relation avec Natalie Portman

Lana Del Rey n'a pas encore commenté les dires de Moby. Mais sont-ils vrais? Dans son autobiographie, celui-ci prétend aussi avoir eu «une brève aventure» avec Natalie Portman. Problème: l'intéressée n'a pas du tout le même souvenir des faits. Dans une interview accordée à «Harper's Bazaar», la comédienne de 37 ans précise qu'elle n'a jamais considéré Moby, de 16 ans son aîné, comme son compagnon. «Je me souviens bien d'un homme beaucoup plus âgé qui était bizarre avec moi quand je venais juste d'obtenir mon diplôme au lycée», précise-t-elle.

Son pénis contre Donald Trump

Toujours dans ses mémoires, Moby raconte avoir frotté son pénis contre Donald Trump. Ivre dans une soirée en 2001, il a fait ce pari avec ses amis, et y est parvenu sans se faire remarquer par le futur président des États-Unis. «J’ai pris un shot de vodka pour me donner du courage, j’ai sorti mon sexe flasque de mon pantalon et je suis passé à côté de Donald Trump l’air de rien, en frottant le bord de sa veste avec mon pénis», aurait déclaré l'intéressé selon «Les Inrocks». (Le Matin)