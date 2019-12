Un communiqué de Me Gilles Gauer, l'un des avocats de Laeticia Hallyday, vient de briser l'apaisement qu'il y avait entre la veuve du rockeur et Laura Smet. On peut lire que le musicien décédé à l’âge de 74 ans «avait demandé à reposer au cimetière marin de Lorient à Saint-Barthélemy, dans un caveau à construire».

Cette exhumation devient aujourd’hui une «urgence absolue» selon Gilles Gauer puisque, comme il l'explique en citant le fossoyeur du cimetière de Lorient, le cercueil de Johnny Hallyday court un grand danger. Attaqué par «le sable de mer, très agressif et très corrosif» et par «des gros crabes de terre», le bois du cercueil de la star pourrait être altéré «de façon significative».

C’est une lettre émanant du fossoyeur du cimetière et reçue par Laeticia Hallyday le 18 décembre dernier qui a poussé la veuve à réagir. Au nom du «respect de la volonté de Johnny» et de «l'impératif de la protection de la dignité de sa sépulture et de son corps», Me Gauer souhaite accélérer les choses, alors que Laura Smet avait fait tout stopper: «Il existe à ce jour une obligation juridique et une urgence éthique à ce que ce déplacement puisse être autorisé et accompli sans délai». Ce communiqué qui laisse suggérer que les travaux autour de la tombe de Johnny Hallyday pourraient très rapidement reprendre ont évidemment fait réagir Laura Smet.

«Je suis choquée»

Sur Instagram, l'actrice de 36 ans a publié un long texte accompagné d'une photo de Johnny Hallyday qui sert elle aussi de message. Sur cet ancien cliché, le chanteur pose avec un pigeon sur l’épaule. Une manière pour Laura Smet de dire qu'elle ne veut plus être prise pour un pigeon? Son long message le laisse penser: «Je suis choquée du communiqué de Maître Gauer. Depuis le décès douloureux de mon père, je n’ai malheureusement jamais été consultée sur la question de sa sépulture, Laeticia ayant fait seule le choix de la sépulture actuelle dont elle connaissait parfaitement les conditions…»

Laura Smet rappelle ensuite qu’elle a découvert les projets de sa belle-mère «dans la presse l’été dernier» et ajoute qu’elle a immédiatement donné son accord «sur le principe de l’exhumation si tous les héritiers définissent ensemble les détails de cette exhumation». Une condition qui n’a visiblement jamais été respectée: «Mon sang coule dans ce caveau et ce sujet est tellement intime, personnel et prioritaire. À ce jour, à part de vagues informations, aucun détail précis ne m’a été donné sur cette exhumation.»

Laura Smet a conclu son message avec une dernière attaque: «Faire son deuil lorsqu’on a été empêchée de voir son père dans les derniers moments est une chose terrible dont je ne me remettrai jamais. Imaginer son père exhumé dans l’improvisation serait un nouvel affront à sa mémoire. Je ne peux m’y résoudre et je ne me laisserai pas instrumentaliser.»

FDA