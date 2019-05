Le tribunal de Nanterre s'est estimé compétent, ce mardi 28 mai, pour trancher la question de l'héritage de Johnny Hallyday. Pour rappel, ce conflit est entre sa veuve Laeticia Hallyday, unique héritière, et les deux enfants aînés de la star, Laura Smet et David Hallyday.

«La résidence habituelle de Jean-Philippe Smet», soit Johnny Hallyday, «est en France» et non aux États-Unis, a jugé le tribunal. C'est une victoire importante pour les aînés Hallyday qui réclament leur part d'héritage.

Cette décision de la justice a plus que soulagé Laura Smet. Face aux caméras son avocat, Maître Emmanuel Ravanas, a déclaré: «Je viens de l'avoir, elle est en larmes, elle est évidemment extrêmement émue de cette décision»

Et d'ajouter: «C'est un combat qu'elle mène et que j'ai l'honneur de mener avec mes confrères depuis plus d'une année dans des circonstances extrêmement difficiles. Vous savez qu'elle n'a pas aujourd'hui un lieu pour faire son deuil, qu'elle n'a pas un objet pour faire son deuil, c'est extrêmement difficile.» (Le Matin)