«Je passe un confinement serein», nous sort d'emblée Lauriane Gilliéron par téléphone. L'actrice vaudoise se trouve actuellement dans un petit appartement à Prilly (VD) avec ses deux chats. «J'ai une chance énorme d'avoir de la lumière, un balcon et de la compagnie. Pour être honnête, je ne vois pas le temps passer.»

L'actrice de 35 ans ne veut garder que le positif de cette situation inhabituelle. Elle se consacre un peu sur son travail en écrivant des scénarios, mais elle se concentre surtout sur sa «paix intérieure». Elle dessine, peint, lit et regarde moins les infos. Elle accepte aussi de prêter son image pour des causes qui lui sont chères. On peut la voir dans la dernière vidéo en date de l'association antispéciste et écologiste Co&xister, qui rappelle de ne «pas oublier les animaux durant cette période si particulière». «J'ai tout de suite adhéré à l'idée», commence Lauriane Gilliéron avant de nous en dire plus.

Comment est née votre collaboration avec cette association suisse?

Il y a une semaine, j'ai appris au télé-journal que la Chine proposait un médicament à base de bile d'ours. J'ai pété un câble. Bien sûr, il faut que l'on trouve une solution et que cette crise cesse, mais à quel prix? L'humain crée des situations pour ensuite détruire la planète ou les animaux afin de s'en sortir. C'est un cirque constant. J'étais en désarroi. Je ne savais pas quoi faire.

Vous en avez parlé autour de vous?

Oui. J'ai écrit sur les réseaux sociaux à Virginia Markus (ndlr: cofondatrice de l'association Co&xister avec Pierrick Destraz), qui partageait ma vision. J'avais besoin de savoir comment ne pas perdre foi en l'humanité. Je suis sûre que l'on peut agir d'une meilleure façon qu'en ce moment. Au fil de la discussion, elle m'a dit avoir prévu une tribune en vidéo avec plusieurs personnalités pour parler des animaux et de la façon dont on peut les traiter durant ce temps de changement. On m'a envoyé le texte et j'ai tout de suite accepté.

Quel message voulez-vous faire passer?

Je suis végétarienne depuis l'âge de 7 ans, mais j'ai toujours prôné le pacifisme dans mon approche de la lutte pour que les animaux soient respectés. Via cette vidéo on n'essaie pas d'éduquer les gens. Personne ne se place au-dessus de quelqu'un. On a une prise de conscience à faire tous ensemble. Ce n'est pas un groupe d’antispécistes, de végans ou de défenseurs des animaux qui essaient de donner des leçons. Ensemble, on doit arrêter de se tirer dans les pattes. Au lieu de penser à comment rattraper ces derniers mois, il faut réfléchir à la manière dont on va changer tout ce qui a été détruit ces dernières années.

Quel est votre état d'esprit actuellement?

J'essaie de trouver du positif partout autour de moi. On a la chance d'être chez nous et d'avoir le temps de réfléchir pour la suite. C'est important de trouver un moyen d'apprendre à changer notre mode de fonctionnement et de consommation.

Comment passez-vous vos journées?

En ce moment, ce n'est pas très difficile, car j'ai appris à vivre comme ça. Étant comédienne, les projets ne tombent pas tous les jours. Je suis un peu habituée à avoir des coupures. C'est-à-dire que je peux être très active sur un projet pendant des mois, puis avoir des périodes d'attente. Je sais comment occuper mon temps libre à bon escient. J'essaie de faire des choses créatives. Je peins, je dessine, je lis, j'écris, je regarde beaucoup de séries et de films, je marche... En Suisse, on a la chance d'être en semi-confinement et de pouvoir se promener dans la nature.

Est-ce difficile de rester toujours dans un état d'esprit positif?

Mon cœur se brise pour toutes les familles dont la santé et les finances ont été touchées. Ne pas pouvoir dire au revoir à ses proches, c'est tragique. C'est le plus gros drame de cette crise. Mais, dans un sens, on a le privilège de vivre cette période en sécurité chez nous avec l'eau courante, le chauffage... Je ne peux pas me plaindre. J'ai commencé depuis quelques semaines à écrire chaque jour trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Cela m'a ouvert les yeux.

Pensez-vous que les choses vont vraiment changer après cette crise?

Je passe du coq à l'âne tous les jours. Je me dis: «Oui! Peut-être! je ne sais pas!» J'ai envie d'y croire, sinon tout ce que l'on est en train de vivre maintenant ne servirait à rien. Il va falloir du temps, bien entendu, pour que cela avance. Par exemple, économiquement beaucoup de gens vont être dans la galère. Mais j'espère plus que tout que les choses vont évoluer.

Allez-vous changer vos habitudes?

Je reste très minimaliste dans ma manière de vivre. Je ne me refuse pas des petits plaisirs, comme aller voir mon meilleur ami à Los Angeles. Cela fait des kilomètres en avion, mais je ne l'avais pas vu pendant un an et demi. C'est une fois tous les tremblements de terre. Mon mode de fonctionnement ne va pas changer drastiquement et je ne dis pas qu'il faut changer le monde. Simplement penser à nos petites habitudes qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, on n'est pas obligé de commander en ligne. On peut privilégier les petits commerçants, aller chez les maraîchers du coin ou réduire sa consommation de viande.

La vie sociale ne vous manque pas trop?

Pas vraiment. Je suis très casanière et solitaire. J'aime passer du temps avec les gens que j'aime évidemment, mais on peut leur faire des appels vidéo. Je m'occupe beaucoup et j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse folle.

Personne dans votre entourage n'a contracté la maladie du coronavirus?

Non, heureusement. Même si on a tous été malades entre janvier et février. Qui sait si on ne l'a pas attrapé? Je n'en sais rien. Mais personne de ma famille ou de mes connaissances n'a été officiellement diagnostiqué.

Avez-vous des projets qui n'ont pas abouti à cause du virus?

Oui. J'étais censée figurer dans un court-métrage à Paris et je venais de terminer une publicité pour les CFF, qui a certainement été mise en stand-by. Sinon, la saison 3 de «Quartier des banques» est en cours d'écriture mais le tournage n'est pas prévu avant début 2021. Malheureusement, le milieu de la culture est très touché. Il faut juste espérer qu'on trouve un moyen de faire les choses raisonnablement et que l'on reprenne du service le plus vite possible.

Fabio Dell'Anna