Après avoir publié jeudi soir une photo prise aux urgences dans sa story Instagram, Laury Thilleman a expliqué sa mésaventure à ses abonnés. «Il m'est arrivé un petit moment de panique et au-delà de vous raconter ce qui m’est arrivé, je voudrais surtout sensibiliser au fait que ça peut arriver à beaucoup de monde», a-t-elle déclaré.

L'ancienne Miss France a ainsi expliqué qu'elle avait fait une allergie, probablement alimentaire. «En fait, j’ai fait un œdème de Quincke, c’est-à-dire que j’ai le palet et la gorge qui se sont mis à gonfler après une grosse crise d’allergie, éternuements, nez bouché», a-t-elle expliqué. «J’étais toute seule, je n’arrivais plus à respirer, j'ai commencé vraiment, vraiment à m’inquiéter, presque à paniquer. J’ai été dans un centre médical et j’ai commencé à gonfler de partout».

Son compagnon, le chef Juan Arbelaez, l'a alors rejointe et l'a accompagnée aux urgences. «Je commençais à faire une crise d'urticaire géante», a-t-elle ajouté.

Elle attend les résultats

«Désorientée», la jeune femme a pu compter sur le personnel de l'hôpital qui lui a administré une perfusion d’adrénaline et de corticoïde pour lui permettre de respirer à nouveau. Elle attend les résultats des analyses pour comprendre ce qui a provoqué cette allergie.

«Que ça serve leçon: ayez toujours en tête un service d’urgence ou un centre médical pas loin de chez vous pour agir à la minute, parce que ça s’est joué à pas grand chose. Ça peut nous arriver à tous. C’était la première fois pour moi et je saurais maintenant comment agir», a-t-elle encore déclaré avant de remercier ses fans. (Le Matin)