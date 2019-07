Dean McDermott a été hospitalisé pour une pneumonie, ce week-end. Lundi matin, l'homme de 52 ans a posté sur Instagram, un selfie où on le voit portant un tube respiratoire et expliquant qu'il a été admis dans un centre médical la veille.

«Alors ça, c'est arrivé hier soir, a-t-il écrit. J'ai été admis à l'hôpital avec une pneumonie, peut-être une méningite. Je n'ai jamais été aussi malade de ma vie !!!! On reste positif et on garde le moral.»

Dean McDermott a annoncé la nouvelle à peine un jour après avoir expliqué qu'il souffrait du dos et avait une une forte fièvre, ce qu'il avait mis sur le compte de son fils de six ans, Finn. «Je suis tellement dégoûté !!!, déclarait-il dans sa vidéo. Ça fait deux jours que je suis allongé parce que je me suis blessé le dos. Maintenant, j'ai une fièvre de 38,8. Je me sens vraiment mal !!! » Il avait poursuivi : « Vous vous demandez comment je me suis fait mal au dos ? En me penchant pour prendre une serviette pour me SECHER LE VISAGE !!! Epic Fail ! Comment ai-je eu cette fièvre de 38,8 ? Grâce à Finn McDermott.»

Il a ensuite révélé que ses problèmes de santé avaient mis à mal son projet d'emmener ses enfants rendre visite à leur mère, Tori Spelling, à Vancouver, au Canada, où elle filme actuellement la suite de «Beverly Hills, 90210», intitulé «BH90210» dans sa version originale. (Le Matin)