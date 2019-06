Le 23 juin, les stars ont fait le déplacement à Los Angeles pour la 19e cérémonie des BET Awards, récompensant les artistes afro-américains du show-business. Si les performances étaient impressionnantes, le look des célébrités laissait un peu à désirer, comme celui de Cardi B.

Mais ce n'est pas grave, car il faut dire que 2019 est l'année de la rappeuse. Et pour preuve: elle a tout raflé lors de l'événement! La maman de Kulture a remporté le prix de la meilleure artiste hip-hop féminine ainsi que celui album de l'année. Son mari, Offset, a été récompensé par le prix du groupe de l'année avec les Migos (devant Beyoncé et Jay-Z formant les Carters).

Rihanna présente pour Mary J. Blige

Rihanna était également présente, vêtue de cuir de la tête aux pieds, afin de remettre un prix à l'immense Mary J. Blige. L'artiste a interprété sa chanson «I Can Love You» avec Lil'Kim, aussi présente sur scène! Elle a également été rejointe par Method Man.

D'autres artistes se sont produits lors de la cérémonie, à l'image de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus (le père de Miley) pour leur ovni Old Town Road, qui cartonne partout dans le monde. DJ Khaled, Yung Miami, Fantasia Barrino, la superbe Lizzo et sa flûte traversière ou encore Meek Mill se sont produits sur la scène des BET Awards 2019.

Le classement en intégralité:

Clip de l'année: Childish Gambino avec «This is America»

Meilleure artiste R'n'B/pop: Beyoncé

Meilleur artiste R'n'B/pop: Bruno Mars

Meilleure artiste hip-hop: Cardi B

Meilleur artiste hip-hop: Nipsey Hussle

Révélation de l'année: Lil Baby

Meilleur groupe: Migos

Meilleure collaboration: Travis Scott feat. Drake pour Sicko Mode

Album de l'année: Cardi B avec Invasion of Privacy

Prix du public: Ella Mai pour «Trip»

Meilleure interprétation gospel: Snoop Dogg feat. Rance Allen pour «Blessing Me Again»

Meilleure actrice: Regina King

Meilleur acteur: Michael B. Jordan

Meilleur film: BlacKkKlansman

Meilleur jeune artiste: Marsai Martin

Sportive de l'année: Serena Williams

Sportif de l'année: Stephen Curry

Prix HER: H.E.R pour «Hard Place»

Réalisateur de l'année: Kerena Evans (Le Matin)