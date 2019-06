«Avengers: Endgame» a remporté gros aux MTV Movie & TV Awards 2019 en repartant avec pas moins de trois récompenses, dont celle du Meilleur film. C'est le co-réalisateur du long-métrage, Anthony Russo, qui s'est déplacé pour recevoir le trophée, rendant hommage à Stan Lee, le créateur des comics. Chris Hemsworth et Robert Downey Jr. ont quant à eux envoyé des messages vidéo, ce dernier remportant en outre le prix du Meilleur héros, tandis que Josh Brolin s'est vu récompenser du prix du Meilleur méchant pour son rôle de Thanos.

Parmi les autres gagnants de la soirée, on peut noter Lady Gaga, qui a reçu le prix de la Meilleure performance dans un film, pour «A Star Is Born», et son duo avec Bradley Cooper, «Shallow», a obtenu le prix du Meilleur moment musical.

Dans la catégorie télévision, «Game of Thrones» a reçu le prix de la Meilleure série, et la Meilleure performance a échu à Elisabeth Moss pour «la Servante écarlate».

Dwayne Johnson très ému

Jada Pinket Smith a reçu le prix Trailblazer, et Dwayne Johnson le prix Generation, pour ses diverses contributions à la télévision et au cinéma. Lors de son discours de remerciements, l'acteur a encouragé ses fans à assumer leurs différences au lieu de tenter de rentrer dans le moule. «Quand je suis arrivé à Hollywood, on ne savait pas quoi faire de moi. On m'a dit: «Tu dois être comme-ci, perdre du poids, être différent, arrêter de faire du sport, arrêter de t'appeler The Rock». Quoi? Pendant des années j'y ai cru, et je me sentais mal. Alors j'ai choisi de ne pas rentrer dans le moule de Hollywood mais de faire en sorte que Hollywood s'adapte à moi», a-t-il lancé.

Grosse émotion également lorsque le prix du Meilleur documentaire a été attribué à «Surviving R. Kelly», l'enquête qui revient sur les accusations d'agressions sexuelles faites contre la star du R&B. Plusieurs de ses accusatrices sont montées sur scène pour accepter le prix aux côtés des producteurs.

Liste complète des gagnants aux MTV Movie & TV Awards 2019:

Meilleur film : «Avengers: Endgame»

Meilleure série : «Game of Thrones»

Meilleure performance dans un film : Lady Gaga – «A Star is Born»

Meilleure performance dans une série : Elisabeth Moss – «La servante écarlate»

Meilleur héros : Robert Downey Jr. – «Avengers: Endgame»

Meilleur méchant : Josh Brolin – «Avengers: Endgame»

Meilleur baiser : Noah Centineo et Lana Condor – «To All The Boys I've Loved Before»

Meilleure série de télé-réalité : «Love & Hip Hop: Atlanta»

Meilleure performance comique : Dan Levy – «Schitt's Creek»

Meilleure révélation : Noah Centineo – «To All The Boys I've Loved Before»

Meilleur combat : Captain Marvel contre Minn-Erva

Meilleur héros de la vraie vie : Ruth Bader Ginsburg – «RBG»

Meilleure performance d'horreur : Sandra Bullock – «Bird Box»

Meilleur documentaire : «Surviving R. Kelly»

Meilleur présentateur : Nick Cannon – «Wild 'N Out»

Meilleur moment meme-able : «The Bachelor» – Colton Underwood escaladant la grille

Meilleur moment musical : «A Star Is Born» – «Shallow»

MTV Trailblazer Award : Jada Pinkett Smith

MTV Generation Award : Dwayne 'The Rock' Johnson (Le Matin)