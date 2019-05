Anouchka Delon a remis, dimanche dernier, à son père Alain Delon, une Palme d'Or d'honneur qui récompensait l'ensemble de sa carrière.

La fille d'Alain Delon ne cachait pas son émotion sur la scène du Festival de Cannes, mais elle a attendu un peu avant de s'exprimer publiquement suite à cet instant fort en émotion.

C'est sur Instagram qu'elle a finalement détaillé toute l'admiration qu'elle porte à son père. «Pas de mots suffisamment forts pour dire à quel point je suis fière de toi…», a-t-elle écrit ce mercredi (22 mai 19).

Pour illustrer son propos, la jeune comédienne a choisi une photo où on la voit enlacer l'acteur du «Samouraï». Un message simple, assorti du hashtag «Love» qui prouve toute son affection.

Alain Delon avait révélé dans l'émission «Thé ou Café» sur France 2 qu'il avait désigné Anouchka comme son exécutrice testamentaire. «Elle le sait, même si elle n'aime pas trop qu'on en parle. Ce sera elle et personne d'autre. Non seulement, elle a ma confiance, mon amour, mais elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle fait. A 28 ans, c'est bien», avait expliqué le grand acteur.

(Le Matin)