Le prince Charles a rendu visite, hier jeudi, à l'équipe de tournage du vingt-cinquième «James Bond», dont les prises de vues ont actuellement lieu aux studios de Pinewood, au nord-ouest de Londres.

Accueilli par la productrice Barbara Broccoli et le producteur Michael G. Wilson, le prince de Galles a ensuite rencontré Daniel Craig (visiblement remis de sa blessure à la cheville) avec qui il partage une passion pour les Aston Martin.

Des garçons avec leurs jouets

L'interprète de 007 lui a d'ailleurs longuement présenté la fameuse DB5 de l'espion, un véhicule qui sera de retour dans «Bond 25». Craig a expliqué au prince Charles que deux exemplaires sont réellement conduits par les comédiens, six autres modèles sont destinés exclusivement aux cascades.

«Le prince et Daniel avaient beaucoup à se dire au sujet des Aston Martin. On aurait dit des garçons avec leurs jouets!», s'est amusée Barbara Broccoli. Trois modèles de la marque seront utilisées à l'écran dans «Bond 25»: outre la DB5, Bond conduira une V8 Volante et la toute nouvelle Valhalla.

Le prince Charles a ensuite visité les plateaux de tournage où il a rencontré Naomie Harris et Lashana Lynch.

Dans le bureau de «M»

Puis, le royal invité s'est retrouvé dans le mythique bureau de «M», le chef de James Bond. C'est là qu'il a plaisanté au sujet de Ralph Fiennes, interprète du personnage, au sujet de ses apparitions dans les «Harry Potter» sous les traits de Voldemort. «C'est pourtant le vrai Ralph Fiennes!», a plaisanté Daniel Craig.

Et quand Charles a demandé à Fiennes combien de «Bond» il avait déjà tourné, le comédien, rieur, a rétorqué en désignant Craig: «Cela fait trois films que je tente de discipliner ce gaillard!»

Ca n'est pas la première fois que le prince de Galles rend visite à James Bond. On se souvient notamment de son passage en 1986, lors du tournage de «The Living Daylinghts», où Diana lui avait frappé la tête avec une fausse bouteille en sucre. (Le Matin)