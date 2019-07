La reine d’Angleterre est souvent considérée comme la personnalité du gotha la plus riche du monde. Et bien pas du tout! Ils sont nombreux à devancer Elizabeth II et ses 500 millions de dollars de fortune. A commencer par le prince Albert II de Monaco.

D’après le classement annuel des plus grosses fortunes dans l’aristocratie établi par «Business Insider», le Monégasque a une fortune personnelle évaluée à un milliard de dollars, ce qui le place 10e de la liste.

Il fait bon vivre dans le Golfe

Devant lui, on retrouve le grand-duc du Luxembourg, avec 4 milliards de dollars, et le prince du Liechtenstein et ses 3,5 milliards de dollars estimés. Mais ce sont d’autres dynasties qui trustent les premières places.

Ainsi, le roi de Thaïlande a une fortune évaluée à 30 milliards de dollars et trône en première place du classement. Il fait également bon vivre dans le Golfe pour les émirs, puisque le roi d’Arabie Saoudite voit sa fortune évaluée à 18 milliards de dollars, celle de l’émir d’Abou Dabi est estimée à 15 milliards de dollars, quant à l’émir de Dubaï il a un compte en banque évalué à 4 milliards de dollars.

Le roi de Belgique loin derrière

La mère du prince Charles n’est cependant pas la moins bien lotie des monarques, puisque le roi Carl XVI de Suède plafonne à un «petit» 70 millions de dollars, tandis que la reine Margrethe II du Danemark voit sa fortune estimée à 40 millions de dollars. La fortune du roi Felipe VI d’Espagne est évaluée à 20 millions de dollars, tandis que le roi Philippe de Belgique n’aurait «que» 13 millions de dollars de fortune privée et se retrouve ainsi bon dernier.

Le classement prend en compte les biens meubles et immeubles, ainsi que les bijoux et les placements financiers.