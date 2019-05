Décidément, les médias parlent beaucoup de Catherine Middleton et du prince William ces derniers temps. Rappelez-vous, à la mi-avril on pouvait lire que le duc de Cambrige aurait trompé sa femme avec l'une de ses meilleures amies, Rose Hanbury. La liaison aurait duré presque un an, et ce pendant que la duchesse de Cambridge était enceinte de leur troisième enfant, Louis. Maintenant que l'affaire est étouffée, une nouvelle polémique fait surface.

Selon le biographe royal Andrew Morton, leur relation n'était pas toujours tout rose. Après six ans d'amour, le couple s'est brièvement séparé, en 2007, provoquant certes la tristesse des uns, mais surtout le soulagement des autres. «La majorité des amis de Catherine se sont dit: «Dieu merci, c'est terminé.» Ils l'ont regardée pendant des années disparaître progressivement dans le terrier royal du lapin, aux pays des merveilles du château de Windsor.»

«Il la considérait comme acquise»

Les tourtereaux se sont rencontrés sur les bancs de l'Université de St Andrews en 2001. Mais aux prémices de leur histoire, William se serait montré particulièrement virulent avec Catherine Middleton. «Il la considérait comme étant acquise et la traitait plus comme une servante, un chien en laisse que comme sa compagne», poursuit l'auteur de «William and Catherine». Une version des faits que lui ont confirmée les proches de la duchesse de Cambridge: «Elle détestait qu'il l'ignore et qu'il parle à quelqu'un d'autre dès qu'elle avait le dos tourné. Il attendait d'elle qu'elle lui courre après et au plus ils apprenaient à se connaître, au plus il resserrait la bride.» (Le Matin)