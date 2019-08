Alors que Meghan Markle fêtait ses 38 ans ce dimanche 4 août, M6 diffusait un nouveau numéro de «Story: des vies hors-normes». Un épisode qui mettait en lumière indirectement la duchesse de Sussex. En effet, les caméras de la chaîne se sont rendues au Royaume-Uni, où vit Sarah Green. A 37 ans, cette mère de famille qui vit non loin de Manchester a vu sa vie complètement bouleversée par l'arrivée de Meghan Markle dans la famille royale.

Pourquoi? Car elles se ressemblent! Sarah Green est le sosie officiel de Meghan Markle. Et comme les Britanniques adorent la famille royale, ils sont prêts à dépenser un peu d'argent pour sentir une quelconque proximité avec celle-ci.

Elle gagne 1500 euros par apparition

Sarah Green a eu du flair et a décidé de monter un business basé sur cette ressemblance. Cette ancienne prof de danse a notamment pris des cours de maintien et de gestuelle «avec quelqu'un qui connaît bien l'étiquette royale» pour être irréprochable. Bingo: couvertures de magazines, plateaux de télévision, publicités, soirées privées et autres shoppings photo sont au rendez-vous. Son emploi du temps est plein à craquer.

Une activité qui lui rapporte beaucoup: «Pour chacune de ses apparitions, elle empoche plus de 1500 euros. Elle participe au moins à une dizaine de shootings photos chaque mois», explique M6.